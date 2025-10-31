TV 247 logo
      Nenhum dos 99 mortos já identificados está na denúncia do MP sobre a operação de Cláudio Castro

      Cidadãos brasileiros são assassinados pelo terrorismo de Estado

      Corpos de mortos pela polícia em chacina no Rio de Janeiro - 29 de outubro de 2025 (Foto: REUTERS/Ricardo Moraes)

      247 - A Polícia Civil do Rio divulgou nesta sexta-feira (31) uma lista com nomes da maior parte dos mortos na chacina policial de terça-feira (30) em comunidades. 

      De acordo com a lista prévia, divulgada pelo jornal O Globo, 99 dos mortos nos complexos da Penha e Alemão, já identificados, não foram denunciados pelo Ministério Público do Rio na investigação que autorizou a megaoperação. Ao menos 121 pessoas foram mortas. 

      Além disso, nenhum tinha mandado de prisão no processo em questão. 

      Mortos identificados

      1. Adailton Bruno Schmitz da Silva
      2. Adan Pablo Alves de Oliveira
      3. Aleilson da Cunha Luz Junior
      4. Alessandro Alves de Souza
      5. Alessandro Alves Silva
      6. Alexsandro Bessa dos Santos
      7. Alisom Lemos Rocha
      8. Anderson da Silva Severo
      9. André Luiz Ferreira Mendes Junior
      10. Arlen João de Almeida
      11. Brendon César da Silva Souza
      12. Bruno Correa da Costa
      13. Carlos Eduardo Santos Felício
      14. Carlos Henrique Castro Soares da Silva
      15. Cauãn Fernandes do Carmo Soares
      16. Célio Guimarães Júnior
      17. Claudinei Santos Fernandes
      18. Cleideson Silva da Cunha
      19. Cleiton Cesar Dias Mello
      20. Cleiton da Silva
      21. Cleiton Souza da Silva
      22. Cleys Bandeira da Silva
      23. Danilo Ferreira do Amor Divino
      24. Diego dos Santos Muniz
      25. Diogo Garcez Santos Silva
      26. Douglas Conceição de Souza
      27. Eder Alves de Souza
      28. Edione dos Santos Dias
      29. Edson de Magalhães Pinto
      30. Emerson Pereira Solidade
      31. Evandro da Silva Machado
      32. Fabian Alves Martins
      33. Fabiano Martins Amancio
      34. Fabio Francisco Santana Sales
      35. Fabricio dos Santos da Silva
      36. Felipe da Silva
      37. Fernando Henrique dos Santos
      38. Francisco Myller Moreira da Cunha
      39. Francisco Nataniel Alves Gonçalves
      40. Francisco Teixeira Parente
      41. Gabriel Lemos Vasconcelos
      42. Gustavo Souza de Oliveira
      43. Hercules Salles de Lima
      44. Hito José Pereira Bastos
      45. Jean Alex Santos Campos
      46. Jeanderson Bismarque Soares de Almeida
      47. Jonas de Azeredo Vieira
      48. Jônatas Ferreira Santos
      49. Jonatha Daniel Barros da Silva
      50. José Paulo Nascimento Fernandes
      51. Josigledson de Freitas Silva
      52. Juan Marciel Pinho de Souza
      53. Kauã de Souza Rodrigues da Silva
      54. Kauã Teixeira dos Santos
      55. Kleber Izaias dos Santos
      56. Leonardo Fernandes da Rocha
      57. Luan Carlos Dias Pastana
      58. Luan Carlos Marcolino de Alcântara
      59. Lucas da Silva Lima
      60. Lucas Guedes Marques
      61. Luciano Ramos Silva
      62. Luiz Carlos de Jesus Andrade
      63. Luiz Claudio da Silva Santos
      64. Luiz Eduardo da Silva Mattos
      65. Maicon Pyterson da Silva
      66. Maicon Thomaz Vilela da Silva
      67. Marcio da Silva de Jesus
      68. Marcos Adriano Azevedo de Almeida
      69. Marcos Antonio Silva Junior
      70. Marcos Vinicius da Silva Lima
      71. Marllon de Melo Felisberto
      72. Maxwel Araújo Zacarias
      73. Michael Douglas Rodrigues Fernandes
      74. Michel Mendes Peçanha
      75. Nailson Miranda da Silva
      76. Nelson Soares dos Reis Campos
      77. Rafael Correa da Costa
      78. Rafael de Moraes Silva
      79. Ricardo Aquino dos Santos
      80. Richard Souza dos Santos
      81. Rodolfo Pantoja da Silva
      82. Ronald Oliveira Ricardo
      83. Ronaldo Julião da Silva
      84. Tiago Neves Reis
      85. Vanderley Silva Borges
      86. Victor Hugo Rangel de Oliveira
      87. Vitor Ednilson Martins Maia
      88. Wagner Nunes Santana
      89. Waldemar Ribeiro Saraiva
      90. Wallace Barata Pimentel
      91. Wellington Brito dos Santos
      92. Wellinson de Sena dos Santos
      93. Wendel Francisco dos Santos
      94. Wesley Martins e Silva
      95. Willian Botelho de Freitas Borges
      96. Yago Ravel Rodrigues Rosário
      97. Yan dos Santos Fernandes
      98. Yure Carlos Mothé Sobral Palomo
      99. Yuri dos Santos Barreto

