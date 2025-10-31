Nenhum dos 99 mortos já identificados está na denúncia do MP sobre a operação de Cláudio Castro

247 - A Polícia Civil do Rio divulgou nesta sexta-feira (31) uma lista com nomes da maior parte dos mortos na chacina policial de terça-feira (30) em comunidades.

De acordo com a lista prévia, divulgada pelo jornal O Globo, 99 dos mortos nos complexos da Penha e Alemão, já identificados, não foram denunciados pelo Ministério Público do Rio na investigação que autorizou a megaoperação. Ao menos 121 pessoas foram mortas.

Além disso, nenhum tinha mandado de prisão no processo em questão.

Mortos identificados