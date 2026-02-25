Chega a 40 número de mortos pelas fortes chuvas na Zona da Mata Mineira, há 27 desaparecidos

Reuters - Subiu para 40 o número de mortos pelas fortes chuvas que atingiram a região da Zona da Mata Mineira na noite de segunda-feira, enquanto as equipes de resgate ainda buscam nesta quarta-feira por 27 pessoas desaparecidas, informou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

De acordo com a corporação, 34 pessoas morreram em Juiz de Fora e seis em Ubá. As equipes de resgate ainda procuram por 25 desaparecidos em Juiz de Fora e por dois em Ubá, após as chuvas classificadas por autoridades locais como "históricas" e que, nas palavras dessas autoridades, "devastaram" e "arrasaram" a região, afetando também fortemente a cidade de Matias Barbosa, embora sem registrar vítimas.

Uma das vítimas da tragédia em Juiz de Fora, o estudante Bernardo Lopes Dutra, de 11 anos, foi enterrado nesta quarta em um cemitério da cidade. Enquanto enterrava o filho e era consolado por parentes, o pai do garoto, Renato Dutra, ainda se preocupava com a esposa e a outra filha, que estavam hospitalizadas recebendo tratamento pelos ferimentos causados pelo desastre.

"Estou tentando juntar os cacos, porque ainda tem minha esposa e minha filha, que estão no hospital, mas dele (Bernardo) só lembrança boa. É viver intensamente, amar intensamente e viver intensamente mesmo", disse o pai.

"Bernardo era um menino muito alegre. A gente costumava dizer que ele arrancava sorriso fácil de qualquer um. Quando chegava, era um menino bem quisto, chegava tímido, mas depois se soltava e acabou, era o rei da resenha, como a gente costuma dizer no meio do futebol, o menino da resenha."

A previsão é de mais chuvas na região nas próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de "grande perigo" devido ao acumulado de chuvas para uma região que inclui a Zona da Mata Mineira com validade até as 23h59 de 27 de fevereiro.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o temporal deixou 3 mil desabrigados em Juiz de Fora e 400 desalojados. Já em Ubá, há 26 desabrigados e 178 desalojados. As autoridades consideram desabrigados aqueles que tiveram que deixar suas casas e não têm para onde ir, dependendo geralmente de abrigos públicos, enquanto os desalojados são aqueles que também tiveram de deixar suas casas por causa do desastre, mas têm para onde ir, como outro imóvel ou casa de parentes, por exemplo.