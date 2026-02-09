Chuvas intensas causam deslizamentos e transtornos no Grande Rio

247 - As fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (9) provocaram alagamentos, deslizamentos e uma série de transtornos à população. Na capital fluminense, o volume de precipitação levou ao acionamento de sirenes em comunidades e colocou parte da cidade em estado de atenção devido ao risco de deslizamentos em áreas vulneráveis.

De acordo com informações divulgadas pelo Centro de Operações Rio (COR) e pela Defesa Civil, foram acionadas 15 sirenes em nove comunidades do município do Rio. O disparo dos alertas indica possibilidade de deslizamentos e serve como orientação para que moradores em áreas de risco busquem locais seguros ou pontos de apoio definidos pelas autoridades municipais.

Ainda na cidade do Rio, a prefeitura informou que o município entrou no Estágio 3 às 19h24. Esse nível corresponde ao terceiro patamar em uma escala de cinco e indica impacto na rotina de parte da população, com possibilidade de ocorrências associadas ao clima, como alagamentos e deslizamentos em diferentes regiões.

Entre os registros mais graves, pelo menos duas pessoas ficaram feridas após sofrerem choques elétricos no bairro de Copacabana, na zona sul da capital. As circunstâncias do incidente não foram detalhadas, mas o caso ocorreu em meio aos efeitos do temporal, que também afetou a mobilidade urbana e causou pontos de acúmulo de água em vias importantes.

Com o agravamento das condições climáticas, a Defesa Civil reforçou recomendações à população, especialmente aos moradores de áreas de risco. A orientação é que, ao identificar sinais como rachaduras em residências ou movimentação de terra, os moradores acionem imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 e evitem permanecer dentro de casa.

O órgão também orienta que moradores de regiões vulneráveis se desloquem para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os endereços podem ser consultados pelo número 199 ou pelo aplicativo do Centro de Operações, disponível em http://COR.Rio.

Em situações de emergência, as autoridades lembram que a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e a Defesa Civil pelo 199, canais responsáveis por atendimento em ocorrências relacionadas a enchentes, deslizamentos e outros riscos provocados pelas chuvas.

O cenário desta segunda-feira reforça o alerta para o impacto das chuvas intensas na Região Metropolitana do Rio, onde comunidades em encostas e áreas sujeitas a inundações seguem entre as mais vulneráveis diante do avanço do mau tempo.

Cidade do Rio tem chuva forte e alagamentos no início da noite desta segunda-feira; veja as regiões atingidas

GARIS DA COMLURB ESTÃO POR TODA A CIDADE TRABALHANDO PARA ESCOAR OS BOLSÕES D’ÁGUA.



As pistas estão escorregadias, por isso, siga as recomendações:



- Procure dirigir com velocidade reduzida;

- Mantenha os faróis acesos;

- Evite áreas alagadas;

- Não force a travessia de…

CHOVE MODERADO NA GROTA FUNDA



Segundo o Alerta Rio, entre 21h e 21h15, houve registro de chuva moderada nas seguintes estações:



Grota Funda (2,4mm)

Sepetiba (1,4mm)



No mesmo período, houve registro de chuva fraca nas seguintes estações:



Santa Cruz (1,2mm)

Guaratiba (1,0mm)…