Ciclone com ventos de 115 km/h coloca São Paulo em alerta para fortes tempestades

247 - A aproximação de um ciclone na costa de São Paulo levou a Defesa Civil a emitir um alerta para tempestades e ventos intensos a partir desta sexta-feira (7). De acordo com o órgão, a ventania pode atingir velocidades de até 115 km/h no litoral norte, causando riscos de alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de encostas.

Segundo a Defesa Civil, outras regiões também podem ser fortemente afetadas: Baixada Santista, Vale do Ribeira e Itapeva devem registrar ventos de até 110 km/h, enquanto a capital, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira podem enfrentar rajadas de até 100 km/h.

Risco de granizo, enxurradas e “microexplosões”

Além dos ventos, há previsão de chuvas intensas e queda de granizo, acompanhadas de fenômenos conhecidos como microexplosões — descargas súbitas de vento extremamente fortes que ocorrem em curtos períodos e podem causar grandes danos em áreas localizadas. O maior volume de chuva é esperado nas cidades de Marília e Presidente Prudente.

A Defesa Civil reforçou o alerta sobre risco de enxurradas, alagamentos e deslizamentos, recomendando atenção redobrada principalmente a moradores de áreas vulneráveis. Em caso de emergência, os números 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros) devem ser acionados imediatamente.

O fenômeno climático se origina na região Sul do país, e o monitoramento do ciclone será realizado de forma integrada entre as defesas civis de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. A estratégia busca ampliar a troca de informações e coordenar ações preventivas conjuntas.

Em São Paulo, o governo estadual anunciou a criação de um gabinete de crise para acompanhar a situação em tempo real. Participam da força-tarefa, além da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, órgãos como a Sabesp, concessionárias de energia, água e gás, e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Orientações de segurança

A Defesa Civil orienta que os moradores fiquem atentos a sinais de instabilidade estrutural, como rachaduras em muros e paredes, trincas no solo ou janelas emperradas — indícios de movimentação de terra. Caso sejam identificados postes ou árvores inclinados, ou muros com deformações, é recomendado deixar o imóvel imediatamente e buscar abrigo seguro.

Outra medida essencial é preparar um kit de emergência com água potável, lanternas, pilhas, alimentos não perecíveis e materiais de primeiros socorros. Também é importante manter documentos em locais elevados e garantir que calhas e ralos estejam limpos para facilitar o escoamento da água.

Monitoramento e alertas

Os avisos meteorológicos e comunicados da Defesa Civil podem ser acompanhados pelas redes sociais oficiais ou via mensagens de SMS enviadas aos moradores. O sistema de alerta sonoro, como o utilizado na capital em janeiro deste ano, também será reativado caso a situação se agrave.