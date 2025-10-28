Cláudio Castro admite que Rio perdeu a capacidade de combate ao crime

Agenda do Poder - O governador Cláudio Castro (PL) afirmou, nesta terça-feira (28), que o enfrentamento ao crime organizado e ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro já superou a capacidade do Estado. A declaração ocorreu poucas horas após uma megaoperação conjunta das polícias Civil e Militar nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte da capital, que deixou 56 suspeitos e quatro policiais mortos, além de seis agentes feridos.

Castro endossou a avaliação da porta-voz da Polícia Militar, que havia declarado na segunda-feira que a guerra entre facções criminosas ultrapassa os limites de atuação das forças estaduais. Para o governador, o atual enfrentamento exige apoio federal, especialmente em veículos blindados e suporte logístico das Forças Armadas — pedidos que teriam sido negados pela União três vezes.

“Essa operação de hoje tem muito pouco a ver com a Segurança Pública. É uma operação de Estado de Defesa. É uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com segurança urbana, deveríamos ter um apoio maior e até das Forças Armadas. (…) Não é só responsabilidade do Estado. O Rio está sozinho nessa guerra”, declarou Castro.

Ataque a policiais com drones

Criminosos do Comando Vermelho (CV) usaram drones para lançar artefatos explosivos contra policiais no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (28)

Impactos

Mais de 40 escolas tiveram as aulas suspensas, afetando milhares de alunos. Vídeos feitos por moradores mostram tiros intensos, muita fumaça e blindados entrando nas comunidades.

A operação reúne 32 veículos blindados, dois helicópteros, drones, ambulâncias e 12 máquinas de demolição, utilizadas para romper barricadas.