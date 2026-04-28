Cleitinho lidera todos os cenários de 1º e 2º turno em Minas, diz Quaest

247 - O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece na liderança da disputa pelo Governo de Minas Gerais em todos os cenários de primeiro e segundo turno analisados por pesquisa da Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (28). O levantamento indica que, mesmo sem confirmar candidatura, o parlamentar mantém vantagem sobre adversários em diferentes simulações eleitorais no estado.

O cenário mais amplo, com dez possíveis candidatos, mostra Cleitinho com 30% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), com 14%, e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSB), com 8%.

Cenários variados mantêm liderança

A pesquisa testou diferentes composições de candidatos e, em todas elas, o senador do Republicanos aparece na dianteira. Em um cenário sem Kalil e Flávio Roscoe (PL), Cleitinho chega a 35%, enquanto Pacheco soma 11%.

Já na simulação sem Rodrigo Pacheco, o senador alcança 37%, contra 16% de Kalil. Quando o nome de Cleitinho é retirado da disputa, Kalil assume a liderança com 18%, seguido por Pacheco, com 12%.

Outros nomes avaliados incluem o governador Mateus Simões (PSD), com 4% no cenário principal, além de Ben Mendes (Missão), Gabriel Azevedo (MDB) e Maria da Consolação (PSOL), que aparecem com percentuais menores. Votos brancos e nulos somam 20%, enquanto 13% dos eleitores se declaram indecisos.

Simulações de segundo turno

Nos cenários de segundo turno, Cleitinho também lidera com folga. Contra Kalil, registra 48% das intenções de voto, frente a 26% do adversário. Em disputa com Pacheco, o senador marca 43%, contra 23%.

Em outras simulações, Cleitinho aparece com 46% contra 13% de Mateus Simões e 45% diante de 13% de Flávio Roscoe, reforçando sua posição dominante nas projeções eleitorais.

Já em cenários sem o senador, Pacheco vence Simões por 30% a 17%. Em outra simulação, Simões supera Kalil por 28% a 18%.

Contexto político e indefinições

Apesar dos números, boa parte dos nomes testados ainda não confirmou oficialmente candidatura ao governo estadual. Essa indefinição influencia o cenário eleitoral, que segue em aberto.

Cleitinho, alinhado ao campo conservador, afirma que ainda não tomou decisão sobre disputar o cargo. Por outro lado, Rodrigo Pacheco tende a ser o nome apoiado pelo PT em Minas, enquanto Kalil, que já contou com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, hoje mantém distanciamento da legenda.

Avaliação de governo e Senado

O levantamento também mediu a avaliação do ex-governador Romeu Zema (Novo), que deixou o cargo em março e é pré-candidato à Presidência. Segundo a pesquisa, 32% avaliam sua gestão como positiva, 26% como negativa e 36% como regular.

Na corrida ao Senado, a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) lidera com 19%, seguida pelo deputado Aécio Neves (PSD), com 11%, e pelo senador Carlos Viana (PSD), com 10%. Outros nomes citados incluem Marcelo Aro (PP), Domingos Sávio (PL) e Áurea Carolina (PSOL).

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.482 eleitores em Minas Gerais entre os dias 22 e 26 de abril, por meio de entrevistas domiciliares. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado sob o número MG-08646/2026.