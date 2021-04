Com Covid-19, Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, passa por tomografia

247 - A mãe do menino Henry Borel, Monique Medeiros, investigada pela morte da criança de apenas quatro anos em 8 de março, realizou uma tomografia no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, no Rio de Janeiro, na terça-feira (20) após ser diagnosticada com Covid-19.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Monique passa bem e seguirá em isolamento no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, no Complexo de Gericinó.

