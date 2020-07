Comerciantes de Minas Gerais colocam outdoor em apoio à ema que bicou Bolsonaro

Comerciantes instalaram no município de Sete Lagoas (MG) um painel em "apoio à ema" que bicou Jair Bolsonaro no Planalto em protesto contra pessoas que instalaram um outdoor favorável a ele. Iniciativa para erguer o estande contra o governo demonstra resistência em um contexto de recessão, corte de direitos e investimentos, e falta de controle da pandemia edit

247 - Comerciantes contrários ao governo federal instalaram no município de Sete Lagoas, a 72 km de Belo Horizonte, um painel em "apoio à ema" que bicou Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. A iniciativa foi uma resposta a um estande erguido por empresários bolsonaristas da região. De acordo com uma das organizadoras do outdoor crítico a Bolsonaro, a publicidade custou R$ 370 e há planos de instalar outros com o dinheiro arrecadado pelos comerciantes.

"Nos sentimos ofendidos, parecia que a cidade toda era a favor dele", disse ela. "Não é todo mundo que apoia o presidente. A maioria das pessoas que conheço não o apoia. Por isso fizemos a ação", acrescentou.

Segundo o jornalista Lucas Negrisoli, do jornal O Tempo, "houve dificuldade, inclusive, em promover o outdoor". "Uma gráfica consultada por eles ficou receosa e, num primeiro momento, se recusou instalar a peça Contudo, a empresa foi convencida e colocou a arte próximo à orla da Lagoa Paulino, no Centro de Sete Lagoas", disse ele no Twitter.

O grupo teve dificuldade para erguer o outdoor. Inicialmente, uma gráfica se recusou a instalar a peça, mas terminou instalando a arte próximo à orla da Lagoa Paulino, no Centro da cidade.

A iniciativa demonstra a indignação com uma gestão que tem o entreguismo, o corte de direitos e investimentos como pilares para a governabilidade, Soma-se essa agenda a falta de controle da pandemia do coronavírus, que deixa o Brasil em segundo lugar no ranking global de confirmações (2,2 milhões) e mortes (83 mil) provocadas pela doença, além de uma taxa de contágio (Rt) acima de 1, o que significa aumento da velocidade de infecção.

Há uma guerra de outdoors em Sete Lagoas, na região Central de Minas



Primeiro, alguns empresários patrocinarqm um estande a favor do presidente Jair Bolsonaro



Em resposta, um grupo de comerciantes instalou outro, nessa quarta, em "apoio à ema que bicou" o chefe do Executivo ⬇️ pic.twitter.com/z3Mja2bks9 July 23, 2020





"Nos sentimos ofendidos, parecia que a cidade toda era a favor dele", conta uma das organizadoras do grupo que patrocinou o outdoor crítico ao presidente



De acordo com ela, a publicidade custou R$ 370 e há planos de, com o dinheiro arrecadado pelos comerciantes, instalar outros — Negrisoli (@lucasnegrisoli) July 23, 2020

"Não é todo mundo que apoia o presidente. A maioria das pessoas que conheço não o apoia. Por isso fizemos a ação", continua a organizadora — Negrisoli (@lucasnegrisoli) July 23, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.