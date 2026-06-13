Correia diz que só Veja e Nunes Marques apoiam ‘censura a pesquisa e corrupção em Dark Horse’

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) criticou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, após decisões envolvendo uma pesquisa eleitoral da AtlasIntel e o filme Dark Horse, produção biográfica sobre Jair Bolsonaro (PL).

Em postagem na rede social X, o petista também mirou a revista Veja ao comentar a suspensão da divulgação de um levantamento sobre a eleição presidencial de 2026 e a rejeição de um pedido para impedir a exibição do longa durante o período eleitoral.

"Pesquisa Atlas, com queda de Bolsonaro, tem censura, mas propaganda ilegal às vésperas das eleições, com filme de recursos de corrupção, pode! Só a Veja e o ministro Nunes Marques para concordar com isto", escreveu o parlamentar.

Na publicação, o deputado compartilhou a informação de que Nunes Marques rejeitou um pedido apresentado por aliados do presidente Lula para barrar a exibição de Dark Horse em 2026.

O filme retrata Jair Bolsonaro, que atualmente cumpre prisão domiciliar após condenação do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.

O PT acionou a Polícia Federal (PF) e o STF para pedir investigação sobre o financiamento da produção.

Decisão sobre pesquisa da AtlasIntel

Ao falar em censura, Correia fez referência à decisão anunciada por Nunes Marques no último dia 8. Na ocasião, o presidente do TSE determinou a suspensão da divulgação de uma pesquisa da AtlasIntel sobre a disputa presidencial de 2026.

A decisão atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do PL, que contestaram a metodologia usada pelo instituto. A pesquisa, registrada sob o número BR-06939/2026, apontou queda nas intenções de voto do parlamentar após a divulgação de áudios de conversas entre o congressista e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

As conversas tratavam da negociação de cerca de R$ 134 milhões para o financiamento do filme Dark Horse. Do valor total, ao menos R$ 61 milhões foram repassados.

Atualmente, o ex-banqueiro está detido e em processo de delação premiada após ser alvo da Operação Compliance Zero. A PF investiga um esquema de fraudes financeiras que, segundo a corporação, movimentou ao menos R$ 12 bilhões.