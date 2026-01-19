Custo de vida registra alta de 4,56% na Região Metropolitana de São Paulo em 2025

247 - Em dezembro de 2025, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que reflete a variação no custo de vida das famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, subiu 0,03%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o País, a variação no custo de vida foi de +0,21%, informou o Centro de Estudos em Conjuntura Econômica (CECON) da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), nesta segunda-feira (19).

Na divisão mais detalhada por item, os produtos em destaque são os mesmos do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

No mesmo mês do ano anterior (dezembro de 2024), o INPC apresentou alta de 0,43%. Nos últimos 12 meses, o INPC da RMSP aumentou 4,56%. Para a média do Brasil, o INPC subiu 3,90%. Já o IPCA da RMSP, no mesmo período, foi de +4,78%.

Variação acumulada no ano - No acumulado de janeiro a dezembro, o INPC subiu 4,56%. No mesmo período, dentre as outras 9 regiões metropolitanas, os 5 municípios e o Distrito Federal, as maiores variações no custo de vida estão na Grande Vitória–ES (+4,82%) e em Porto Alegre–RS (+4,71%). Já as menores variações estão em Campo Grande–MS (+2,78%) e em Rio Branco–AC (+2,86%).

IPCA - Em dezembro de 2025, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que reflete a variação no custo de vida das famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, subiu 0,27% em relação ao mês anterior, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o país, a variação no custo de vida foi de +0,33%.

Na divisão mais detalhada por item, entre os maiores aumentos, estão a passagem aérea (+13,13%), o transporte por aplicativo (+10,12%) e o trem e o metrô (+7,22%). Por outro lado, dentre as maiores reduções, estão o leite longa vida (-9,79%), a hospedagem (-4,37%) e a energia elétrica residencial (-3,11%).



Variação mensal do ano anterior - No mesmo mês do ano anterior (dezembro de 2024), o IPCA apresentou alta de 0,52%. Os itens como transporte por aplicativo (+20,46%), trem e metrô (+7,07%), carnes (+6,88%), energia elétrica residencial (-4,63%), leite longa vida (-2,25%) e feijão carioca (-1,69%) se destacaram no mês.

Variação acumulada nos últimos 12 meses - Nos últimos 12 meses, o IPCA da RMSP acumulou aumento de 4,78%. Durante todo o ano de 2025, o índice ficou acima do teto da meta de inflação de 4,5% ao ano estabelecido pelo Banco Central para o país.

Os destaques ficaram para o transporte por aplicativo (+46,51%), o café moído (+35,13%), o chocolate e achocolatado em pó (+25,44%), a energia elétrica residencial (+18,64%), o arroz (-21,81%), o azeite de oliva (-19,31%), o leite longa vida (-13,65%) e o ar-condicionado (-10,22%).

Para a média do Brasil, o IPCA subiu 4,26%.

Variação acumulada no ano - No acumulado de janeiro a dezembro, o IPCA apresentou alta de 4,78%.

No mesmo período, entre as outras 9 regiões metropolitanas, os 5 municípios e o Distrito Federal, as maiores variações no custo de vida estão na Grande Vitória–ES (+4,99%), em Porto Alegre–RS (+4,79%) e no Distrito Federal (+4,72%). Já as menores variações estão em Campo Grande–MS (+3,14%), em São Luís–MA (+3,24%) e em Rio Branco–AC (+3,27%).