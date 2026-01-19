Custo de vida registra alta de 4,56% na Região Metropolitana de São Paulo em 2025
Variação corresponde aos últimos 12 meses
247 - Em dezembro de 2025, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que reflete a variação no custo de vida das famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, subiu 0,03%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o País, a variação no custo de vida foi de +0,21%, informou o Centro de Estudos em Conjuntura Econômica (CECON) da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), nesta segunda-feira (19).
No mesmo mês do ano anterior (dezembro de 2024), o INPC apresentou alta de 0,43%. Nos últimos 12 meses, o INPC da RMSP aumentou 4,56%. Para a média do Brasil, o INPC subiu 3,90%. Já o IPCA da RMSP, no mesmo período, foi de +4,78%.
Variação acumulada no ano - No acumulado de janeiro a dezembro, o INPC subiu 4,56%. No mesmo período, dentre as outras 9 regiões metropolitanas, os 5 municípios e o Distrito Federal, as maiores variações no custo de vida estão na Grande Vitória–ES (+4,82%) e em Porto Alegre–RS (+4,71%). Já as menores variações estão em Campo Grande–MS (+2,78%) e em Rio Branco–AC (+2,86%).
IPCA - Em dezembro de 2025, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que reflete a variação no custo de vida das famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, subiu 0,27% em relação ao mês anterior, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o país, a variação no custo de vida foi de +0,33%.
Na divisão mais detalhada por item, entre os maiores aumentos, estão a passagem aérea (+13,13%), o transporte por aplicativo (+10,12%) e o trem e o metrô (+7,22%). Por outro lado, dentre as maiores reduções, estão o leite longa vida (-9,79%), a hospedagem (-4,37%) e a energia elétrica residencial (-3,11%).
Variação mensal do ano anterior - No mesmo mês do ano anterior (dezembro de 2024), o IPCA apresentou alta de 0,52%. Os itens como transporte por aplicativo (+20,46%), trem e metrô (+7,07%), carnes (+6,88%), energia elétrica residencial (-4,63%), leite longa vida (-2,25%) e feijão carioca (-1,69%) se destacaram no mês.
Variação acumulada nos últimos 12 meses - Nos últimos 12 meses, o IPCA da RMSP acumulou aumento de 4,78%. Durante todo o ano de 2025, o índice ficou acima do teto da meta de inflação de 4,5% ao ano estabelecido pelo Banco Central para o país.
Os destaques ficaram para o transporte por aplicativo (+46,51%), o café moído (+35,13%), o chocolate e achocolatado em pó (+25,44%), a energia elétrica residencial (+18,64%), o arroz (-21,81%), o azeite de oliva (-19,31%), o leite longa vida (-13,65%) e o ar-condicionado (-10,22%).
Para a média do Brasil, o IPCA subiu 4,26%.
Variação acumulada no ano - No acumulado de janeiro a dezembro, o IPCA apresentou alta de 4,78%.
No mesmo período, entre as outras 9 regiões metropolitanas, os 5 municípios e o Distrito Federal, as maiores variações no custo de vida estão na Grande Vitória–ES (+4,99%), em Porto Alegre–RS (+4,79%) e no Distrito Federal (+4,72%). Já as menores variações estão em Campo Grande–MS (+3,14%), em São Luís–MA (+3,24%) e em Rio Branco–AC (+3,27%).