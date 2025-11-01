Datafolha: Castro tem maior aprovação após chacina

247 - Pesquisa Datafolha mostra que a gestão do governador Cláudio Castro (PL) atingiu seu maior índice de aprovação desde 2022, com 40% dos moradores do Rio de Janeiro e da região metropolitana avaliando seu governo como ótimo ou bom. No entanto, o levantamento também aponta que a reprovação atingiu o patamar mais alto, com 34% considerando a administração ruim ou péssima, enquanto 23% avaliaram o governo como regular.

A pesquisa foi feita após a operação realizada pelas polícias Civil e Militar nos complexos da Penha e Alemão na última terça-feira (28), que resultou em 121 mortes.

Na comparação com a pesquisa anterior, realizada em setembro de 2022, a aprovação da gestão era de 31% e a reprovação de 25%, com 37% considerando o governo regular. O levantamento atual ouviu 626 pessoas com 16 anos ou mais por telefone, entre os dias 30 e 31 de outubro, apresentando uma margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa mostra ainda diferenças significativas entre a capital e a região metropolitana. No Rio de Janeiro, a aprovação do governador é de 30%, com reprovação de 39%, enquanto nas demais cidades metropolitanas o índice de aprovação chega a 51%, com reprovação de 28%.