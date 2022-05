'Denunciação caluniosa é crime', diz Fabiano Contarato após Bolsonaro pedir investigação contra Moraes

"Ação por abuso de autoridade contra ministro do STF cabe à PGR", acrescentou o senador do PT-ES edit

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Fabiano Contarato (PT-ES) criticou a iniciativa de Jair Bolsonaro (PL), que pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma investigação contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes por suposto abuso de autoridade.

"Ação por abuso de autoridade contra ministro do STF cabe à PGR (art. 3•, Lei 13.869/19). O STF está vacinado contra ataques desesperados do pres. da República contra o ministro que relata ação gravíssima contra Bolsonaro e seu clã. Ah, denunciação caluniosa é crime (art.339 CP)", escreveu o parlamentar no Twitter.

O ministro do Supremo Dias Toffoli negou o pedido feito por Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moraes é o relator na Corte do inquérito que investiga um esquema de financiamento e propagação de fake news. Bolsonaro é um dos alvos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente do STF, Luiz Fux, destacou que o inquérito permitiu a investigadores descobrirem "atos preparatórios de terrorismo contra o Supremo Tribunal Federal".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ação por abuso de autoridade contra ministro do STF cabe à PGR (art. 3•, Lei 13.869/19). O STF está vacinado contra ataques desesperados do pres. da República contra o ministro que relata ação gravíssima contra Bolsonaro e seu clã. Ah, denunciação caluniosa é crime (art.339 CP). https://t.co/lkCkyMG8rD — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) May 18, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE