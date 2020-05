Depois de operação da PF, Flávio Bolsonaro promete "tsunami" para cima de Witzel

Flávio Bolsonaro ainda chamou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, alvo de investigação da Polícia Federal, de "traidor" e mostrou ter conhecimento dos supostos desvios de verba cometidos pelo governador edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro intimidou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em transmissão ao vivo no Instagram nesta terça-feira (26). Flávio ainda mostrou ter conhecimento dos supostos desvios de verba cometidos por Witzel, além de chamá-lo de traidor. O senador também prometeu um "tsunami" para cima do governador.

"Jamais ia imaginar que você ia ser mais um dos traidores que seriam derrubados um a um. Você traiu todo mundo, Witzel. E vai precisar de tempo para se defender. Pelo que tenho ouvido, isso não é nada perto do tsunami que está por vir. Falam que você começou numa velocidade... O Rio de Janeiro quebrado e você foi lá, 'raspar o osso'. Não tenho informação de bastidor, é assunto de botequim. Acho que sua estratégia talvez seja essa: fingir que é maluco para não ir para Bangu 8".

Wilson Witzel é investigado pela Polícia Federal na Operação Placebo .

Mais cedo, o governador RJ disse à imprensa que Flávio Bolsonaro já deveria estar preso.

