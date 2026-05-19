Deputada estadual Beth Sahão e ABRAz promovem audiência sobre acolhimento e políticas públicas para pessoas com Alzheimer em SP

247 - O gabinete da deputada estadual Beth Sahão realiza na quarta-feira (20), no Plenário José Bonifácio da Alesp, uma audiência pública voltada à escuta, acolhimento e fortalecimento das políticas públicas destinadas às pessoas com Alzheimer, outras doenças neurodegenerativas, seus familiares e cuidadores no estado de São Paulo.

A atividade será um espaço de diálogo entre profissionais da saúde, pesquisadores, familiares, cuidadores, entidades da sociedade civil e parlamentares, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre os impactos humanos, emocionais e sociais dessas doenças, além de fortalecer a construção coletiva de iniciativas de cuidado e suporte às famílias paulistas.

A audiência também reforçará a importância do Projeto de Lei 534/2020, de autoria da deputada Beth Sahão, aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa, que propõe a criação do Programa de Orientação, Apoio e Atendimento aos Pacientes, Familiares e Cuidadores de Pessoas com Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas.

Entre os pontos previstos estão o incentivo ao diagnóstico precoce, apoio aos cuidadores, orientação às famílias, atendimento especializado e integração de políticas públicas voltadas ao envelhecimento e à saúde mental.

Segundo estimativas da comunidade médica, cerca de 10% das pessoas acima de 65 anos e até 25% da população acima dos 85 anos podem desenvolver Alzheimer, tornando o tema um dos grandes desafios da saúde pública diante do envelhecimento da população brasileira.

A audiência será realizada em parceria com a ABRAz, referência nacional no acolhimento, orientação e apoio a familiares e cuidadores. Para a deputada Beth Sahão, o momento será fundamental para dar visibilidade às famílias que convivem diariamente com a doença.

“Precisamos construir políticas públicas que olhem para o cuidado, para o acolhimento e para a dignidade das pessoas afetadas pelo Alzheimer e de quem dedica sua vida ao cuidado familiar”, afirma.

Entre os participantes confirmados da audiência estão Celene Queiroz Pinheiro de Oliveira, médica geriatra e presidente da ABRAz; Claudia Fló, coordenadora da área técnica de Saúde do Idoso da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo; Marcia Maiumi Fukujima, médica neurologista e diretora do AME Idoso Sudeste; Sonia Brucki, médica neurologista, professora associada da FMUSP e diretora da Unidade de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do HCFMUSP; e Thais Bento Lima da Silva, doutora em Neurologia pela FMUSP e professora da EACH-USP.

SERVIÇO

O que: Audiência Pública sobre acolhimento, apoio e políticas públicas para pessoas com Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas

Quando: 20 de maio de 2026, às 16h

Onde: Plenário José Bonifácio – ALESP