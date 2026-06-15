Doméstica é resgatada após 49 anos de exploração

247 - Uma trabalhadora doméstica de 62 anos foi resgatada em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, depois de passar 49 anos submetida a condições análogas à escravidão, segundo fiscalização que apontou ausência de folgas, férias, descanso regular e controle sobre os próprios pagamentos, informa o Metrópoles.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a vítima começou a trabalhar para a mesma família quando tinha apenas 12 anos. A mulher foi retirada da escola ainda na infância e permaneceu analfabeta ao longo da vida.

Exploração começou na infância

Segundo as autoridades, a trabalhadora exercia atividades domésticas desde 1977, de forma contínua, sem períodos regulares de descanso. A fiscalização apontou que ela não tinha folgas, férias ou autonomia sobre os valores que deveriam ser pagos pelo serviço prestado.

Embora tenha chegado a ter a carteira de trabalho assinada e recebido quantias registradas como salário, os auditores-fiscais identificaram que a vítima não tinha controle efetivo sobre o dinheiro. Após se aposentar, em 2015, ela continuou trabalhando de maneira ininterrupta, sem receber pagamento.

O resgate ocorreu após registros no Sistema Ipê, plataforma usada para denúncias de trabalho escravo, e contou com apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT). A atuação conjunta levou ao afastamento da vítima da residência onde ela permaneceu por quase cinco décadas.

Isolamento e coerção psicológica

A fiscalização constatou que a trabalhadora viveu praticamente sem vida social ou familiar. Nas poucas ocasiões em que conseguiu visitar parentes, os encontros foram breves e acompanhados pela patroa, segundo as autoridades.

Nos últimos anos, a situação se agravou porque a mulher passou a cuidar integralmente da empregadora, uma idosa acamada. Conforme os auditores-fiscais, o isolamento era reforçado por mecanismos de coerção psicológica.

A vítima acreditava que, se deixasse a residência, a patroa poderia morrer. Para a fiscalização, esse contexto contribuiu para manter a trabalhadora presa a uma rotina de exploração, dependência emocional e ausência de autonomia.

Rescisão foi calculada em R$ 1,7 milhão

Após o resgate, a Inspeção do Trabalho determinou o afastamento imediato da trabalhadora. Também foi calculada uma rescisão de aproximadamente R$ 1,7 milhão.

O valor inclui verbas salariais, férias, 13º salário e indenização por danos morais. O caso reforça a gravidade das violações envolvendo trabalho doméstico em condições análogas à escravidão, especialmente quando há isolamento, dependência psicológica e falta de acesso aos próprios direitos trabalhistas.