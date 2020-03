Doria anuncia mil novos leitos de UTI para coronavírus

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na manhã desta quinta-feira (12) a construção de mais mil leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em todo o estado, a compra de novos equipamentos e de medicamentos, além da contratação de mais profissionais de saúde para prevenir e combater o novo coronavírus. Doria informou que o governo estadual pedirá à União “R$ 250 milhões não só como medida de atenção imediata, como também de prevenção futura”.

O estado de São Paulo tem 46 casos confirmados de coronavírus e concentra a maioria dos casos do Brasil, que tem 60 casos confirmados pelo Ministério da Saúde. Mas tem outros casos ainda não reconhecidos pelo órgão. Total chega a pelo menos 80, incluindo o do secretário de Comunicação do governo federal, Fábio Wajngarten. O resultado do teste em Jair Bolsonaro sai nesta sexta-feira (13).

O secretário José Henrique Germann reúne com o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, nesta sexta, para pedir os R$ 250 milhões à União com o objetivo de custear os novos leitos. De acordo com o governador João Doria, “é justo e é correto que o estado que tem mais vulnerabilidade, que é o Estado de São Paulo, que este recurso seja disponibilizado e rapidamente para essa finalidade”.

“Tenho segurança e convicção de que o ministro será sensível a isso. E a área econômica do governo, dado a situação de pandemia, será rápida e diligente no atendimento dessa solicitação”, afirmou.

Segundo o coordenador do Centro de Contingência, o infectologista David Uip, 600 dos mil leitos serão na capital paulista. Os outros 400 serão distribuídos por todo o estado.

"Neste momento, o estado de São Paulo está pronto para adicionar ao seu contexto mais mil leitos de UTI. Estes mil leitos tem de ser creditados pelo Ministério de Saúde e o ministério tem de repassar os recursos de investimento e custeio", afirmou Uip.