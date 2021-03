247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou Jair Bolsonaro, dizendo que ele "esqueceu de se desculpar pelo negacionismo" da pandemia do coronavírus.

De acordo com o chefe do Executivo paulista, o pronunciamento de Bolsonaro foi "uma afronta às vítimas da Covid-19 e à inteligência dos brasileiros". "Enaltece as doses de vacinas já aplicadas, mas esquece de dizer que 80% são do Butantan. As mesmas vacinas que ele recusou e desqualificou em 2020", afirmou Doria.

"Bolsonaro esqueceu de se desculpar pelo negacionismo, que deixou desprotegidos os 300 mil brasileiros que perderam a vida. Esqueceu que parte dessas lamentáveis vítimas tomaram remédios sem eficácia, promovidos pelo presidente negacionista", acrescentou.

Durante o pronunciamento de Bolsonaro ocorreram vários panelaços no País em manifestações contra a maneira como o governo vem gerenciando a crise do coronavírus.

Nessa terça-feira (23), o Brasil bateu o recorde de casos da Covid-19, com 3,2 mil mortes em 24 horas, apontou o Conass.

