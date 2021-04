Doria pede que governo Bolsonaro pare de falar mal da China

Metrópoles - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez nesta quarta-feira (28/4) um apelo para que os integrantes do governo federal parem de falar mal da China.

“Parar de falar mal da vacina da China e dos chineses vai dar uma boa ajuda”, disse Doria. Após criticas do ex-chanceler Ernesto Araújo e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nessa terça (27) foi a vez de o ministro da Economia, Paulo Guedes, atacar o país asiático.

Guedes afirmou que a China produziu o vírus. “O chinês inventou o vírus, e a vacina dele é menos efetiva do que a americana. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então, os caras falam: ‘Qual é o vírus? É esse? Tá bom, decodifica’. Tá aqui a vacina da Pfizer. É melhor do que as outras”, declarou Guedes, durante reunião do Conselho de Saúde Complementar.

Horas depois, ele se retratou. “Somos muito gratos à China. Tomei a Coronavac, aliás, tomei neste domingo a segunda dose”, disse.

