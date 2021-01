Doria pode ir à China para negociar liberação de insumos para CoronaVac

247 - O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, afirmou que o governador João Doria (PSDB) pode viajar à China para negociar a liberação de insumos para a fabricação da Coronavac. O Instituto Butantan já envasou 4,8 milhões de unidades da vacina, mas desde domingo (17) as máquinas estão paradas à espera de mais matéria-prima.

A expectativa é receber insumos para a produção de 10 milhões de doses até o fim do mês, porém a vacinação contra a Covid-19 no Brasil pode parar no fim do mês.

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, cobra uma atitude do governo federal em relação à negociação com a China.

O governo Bolsonaro avalia nomes para negociar a liberação dos insumos com os chineses. Entre os cotados está a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, por ter boa relação com o país asiático, principal comprador do agronegócio brasileiro.

Membros do alto escalão do governo Jair Bolsonaro admitem que a relação conturbada do País com a China tem impedido a importação de insumos para a produção das vacinas contra o coronavírus.

A dificuldades de relações diplomáticas do governo federal com a China também levou governos estaduais a tentaram negociar a distribuição de vacinas por conta própria.

