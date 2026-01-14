Eduardo Bolsonaro culpa governo após Trump suspender vistos para brasileiros

247 - Réu no Supremo Tribunal Federal por coação no curso do processo, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) resolveu atacar o presidente Lula e o diplomata Celso Amorim, chefe da Assessoria Especial do Presidente da República. Na avaliação feita pelo filho de Jair Bolsonaro (PL), a suspensão da emissão de vistos de imigrantes para brasileiros que pretendam desembarcar nos Estados Unidos foi consequência de uma suposta má condução na política externa do governo brasileiro.

A decisão do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não afeta quem pede visto de turista. A medida foi anunciada nesta quarta-feira (14/1) pelo Departamento de Estado dos EUA.

“O Brasil foi oficialmente colocado no mesmo grupo que Somália, Afeganistão, Irã, Iraque, Nigéria e Iêmen na suspensão de vistos americanos anunciada hoje pelo governo dos EUA”, afirmou Eduardo Bolsonaro na rede social X.

“Isso não é detalhe burocrático. É um sinal político grave, um retrato fiel de onde a diplomacia de Lula e Celso Amorim nos levaram”, continuou.

Segundo Eduardo, a suspensão da emissão de vistos é “mais um passo rumo ao rebaixamento internacional do Brasil” “Sob Lula e Celso Amorim deixamos de ser um país respeitado para nos tornarmos um anão diplomático, irrelevante, previsível e descartável no cenário global”.

O ex-parlamentar saiu em defesa do presidente dos EUA. “Trump sabe exatamente onde pisa, quem é quem e o que cada líder representa”. O chefe da Casa é do Partido Republicano, que representa a extrema-direita no território estadunidense.

Trama golpista

O ex-deputado tornou-se réu por causa de suas articulações nos EUA, com o objetivo de conseguir apoio para pressionar o STF a não punir Jair Bolsonaro no inquérito do plano golpista, mas a Corte condenou o ex-mandatário a 27 anos de prisão. Em 16 de dezembro, o Supremo chegou à marca de 29 condenados à prisão nas ações penais da trama golpista que aconteceu durante o governo bolsonarista.