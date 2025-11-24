Em 24 horas, chuva em Ubatuba supera média do mês, informa Defesa Civil

247 - A quantidade de chuva registrada nas últimas 24 horas até a manhã desta segunda-feira (24) chegou a 180 milímetros no município de Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil paulista, a marca é maior do que a média para todo o mês de novembro, de 136 milímetros.

As cidades de Caraguatatuba e Peruíbe registraram 122 milímetros e 120 milímetros, respectivamente. Até a manhã desta segunda, os municípios não haviam registrado vítimas, mas pontos de alagamento e quedas de árvore.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade válido até a manhã desta terça-feira (25) para toda a faixa litorânea de Paraná e São Paulo, além do norte catarinense e do sul do Rio de Janeiro. O volume de chuva pode superar 100 milímetros, com ventos superiores de 100 km/h e queda de granizo.