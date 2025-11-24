Granizo deixa centenas de feridos, quebra vidros de carros e destrói telhados no RS

247 - O temporal com granizo que atingiu a cidade de Erechim, na Região Norte do Rio Grande do Sul, no domingo (23), deixou mais de 150 pessoas feridas e afetou mais de 25 mil moradores. Os números apontaram que 35 escolas foram afetadas (20 estaduais e 15 municipais). Na cidade, 12 unidades básicas de saúde foram atingidas. O município decretou situação de emergência.

De acordo com as estatísticas, 152 pessoas ficaram feridas e 12 desabrigados (que precisam de abrigo fornecido pelo poder público. Já a palavra “desalojado” é quando a pessoa ficou sem casa, mas está morando com familiares ou com amigos).

Moradores relataram que a queda de granizo durou cerca de 20 minutos, por volta das 16h40min, mas com alta intensidade. Carros foram encontrados com buracos no capô e nos vidros. O temporal deixou milhares de casas com telhados destruídos.

Os feridos foram atingidos por estilhaços e telhas, informaram autoridades. Uma pessoa está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado estável.

TEMPO | Violento temporal de granizo de grande diâmetro que atingiu Erechim (RS) na tarde de hoje (23). Saiba mais da tempestade de granizo em https://t.co/cCRIo33qLf. pic.twitter.com/uvGyglxBE4 — MetSul.com (@metsul) November 23, 2025

Erechim após o temporal de granizo que aconteceu hoje. pic.twitter.com/L6cnLYVnp1 — TumultoBRacervo (@Tumultobracervo) November 24, 2025