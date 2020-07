Em delação, ex-diretor de empresa do grupo Qualicorp admitiu caixa dois para a campanha de José Serra ao Senado

Em colaboração premiada, o empresário Elon Gomes de Almeid, ex-diretor-presidente de um dos braços da Qualicorp no setor de planos de saúde, admitiu o pagamento de aproximadamente R$ 5 milhões não contabilizados para o senador José Serra (PSDB-SP) em 2014 edit

247 - O empresário Elon Gomes de Almeid, ex-diretor-presidente de um dos braços da Qualicorp no setor de planos de saúde, fechou um acordo de delação premiada com a Justiça Eleitoral de São Paulo e admitiu o pagamento de aproximadamente R$ 5 milhões em caixa dois para a campanha de José Serra (PSDB-SP) ao Senado em 2014. Fundador da empresa Aliança, controlada pela Qualicorp, Elon era pessoa de confiança de Seripieri Filho e operacionalizava os repasses a políticos. A informação é do jornal O Globo.

A delação do empresário foi a base para a operação da Polícia Federal deflagrada nesta terça-feira (21) contra o tucano. Agentes da corporação prenderam o ex-presidente do grupo Qualicorp, José Seripieri Filho. De acordo com o delegado Milton Fornazari Júnior, responsável pela operação Paralelo 23, "no topo da cadeia criminosa tem o acionista controlador [da Qualicorp] e, no topo do político, temos o então candidato [José Serra]".

Em delação premiada, o ex-diretor afirmou que Seripieri, por manter contatos com políticos, acertou o repasse de caixa dois para o senador e ele próprio (Elon) fez o repasse, por meio de contratos fictícios com empresas que posteriormente abasteceriam a campanha de Serra. De acordo com o ex-dirigente, não foi combinado que o tucano daria algum benefício ao grupo empresarial.

Seripieri sempre teve relações próximas com políticos. Em 2014, recebeu em seu casamento, no município de Bragança Paulista (SP), nomes como o então governador Geraldo Alckmin (PSDB), José Serra e Gilberto Kassab (PSD).

Elon fundou a Aliança Administradora de Benefícios de Saúde. A empresa era controlada pela Qualicorp, que, em 2017, comprou o restante da participação societária na Aliança e passou a deter 100% da companhia. Na ocasião, Elon deixou o cargo de diretor-presidente da Aliança.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.