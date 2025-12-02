TV 247 logo
      Em Minas, PL se aproxima do vice de Zema em busca de palanque competitivo

      Sem nome forte para concorrer ao governo, PL quer um palanque para lançar candidato ao Senado

      O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o vice, Mateus Simões, ambos do Partido Novo (Foto: Daniel Protzer/Assembleia Legislativa de Minas Gerais )

      247 - O cenário político de Minas Gerais começa a se reorganizar para 2026, e a movimentação mais recente envolve a aproximação do PL com o vice-governador Mateus Simões (PSD). A mudança, destacada pela Folha de São Paulo, altera a correlação de forças dentro da direita mineira, que disputa espaço na sucessão estadual.

      Lideranças do PL — que antes gravitaram mais intensamente em torno do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) — passaram a dividir agendas públicas com Simões, sucessor natural de Romeu Zema (Novo), que pretende deixar o cargo em abril para disputar a Presidência.

      Nas conversas, pesa a favor do PL sua expressiva bancada de 87 deputados federais, responsável por garantir um dos maiores tempos de televisão em 2026. O partido pretende ampliar sua representação na Câmara e assegurar ao menos uma vaga competitiva ao Senado. Dentro desse cálculo, o nome de maior peso é o do deputado federal Nikolas Ferreira, o mais votado do país em 2022.

      Disputa interna e cálculos para 2026

      Com a esquerda ainda sem definição para a disputa ao governo mineiro, Simões e Cleitinho surgem como potenciais candidatos. Cleitinho lidera pesquisas de intenção de voto, mas afirma que só decidirá sua participação no próximo ano. O PL, que antes se inclinava à chapa do Republicanos, agora dá sinais de realinhamento em direção ao vice-governador.

      A aproximação ficou evidente em publicações recentes das redes de Simões ao lado de Nikolas. Em um dos vídeos, o vice destaca requerimentos do deputado para obras no interior e afirma que serão atendidos. Em outro, ambos anunciam a destinação de R$ 1 milhão em emenda parlamentar para um estande de tiro do BOPE.

      Embora frequentemente citado como potencial candidato ao governo, Nikolas voltou a negar interesse na disputa estadual. Em agenda pelo interior, justificou sua posição ao afirmar que uma eventual gestão poderia ser comprometida caso o presidente Lula (PT) fosse reeleito. "Eu tenho que pensar como meu inimigo. O que eu mais gostaria que o Nikolas fosse? Talvez seria como governador, né? Eu perco meu foro, poderia estar com o Ministério Público nas minhas costas, de forma injusta. E se for o Lula [presidente]? Vocês acham que a Presidência vai deixar eu tocar o estado da maneira que precisa?", afirmou.

      Para o PL mineiro, a prioridade é manter Nikolas na Câmara, onde sua votação pode impulsionar a eleição de uma bancada ampliada. O partido também articula nomes para a disputa ao Senado, com Cristiano Caporezzo, Vile Santos, Eros Biondini e o deputado Domingos Sávio entre os cotados.

      Alianças e tensões internas

      Presidente estadual do PL, Sávio afirma que as articulações sobre candidaturas ainda não são prioridade, já que o foco atual é aprovar o projeto de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. "O PL tem estrutura partidária, militância, bancadas de deputados, prefeitos, que dão condição para lançar candidato a governador e dois ao Senado, é diferente de um partido que não tem alternativa. Mas nós queremos ganhar a eleição, e uma aliança é fundamental [para isso]", disse.

      A disputa interna na direita mineira começa a gerar efeitos colaterais. Em Divinópolis, base eleitoral de Cleitinho, a ausência do prefeito Gleidson Azevedo (Novo) — irmão gêmeo do senador — chamou atenção em evento recente do governo Zema. O deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), outro membro da família, esteve presente. A possível candidatura de Gleidson à Câmara pode ser inviabilizada pelo embate crescente entre seu irmão e Simões.

      A perspectiva de Cleitinho disputar o Executivo, antes considerada mais provável, agora perde força. Além da hesitação do senador em concorrer, pesam sobre o Republicanos as investigações envolvendo o presidente estadual da sigla, Euclydes Pettersen, suspeito de descontos indevidos em aposentadorias do INSS. Ele nega irregularidades e afirma colaborar com as autoridades.

      À medida que 2026 se aproxima, o redesenho das alianças na direita mineira deverá definir quem ocupará o protagonismo na disputa pelo comando do segundo maior colégio eleitoral do país.

