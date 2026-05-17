Em São Paulo, Lula anuncia linha de crédito para taxistas e motoristas de aplicativo

247 - O presidente Lula lança nesta terça-feira (19), em São Paulo, o programa Move Aplicativos, nova linha de crédito voltada a taxistas e motoristas de aplicativo. A iniciativa do governo federal prevê condições especiais de financiamento para aquisição de veículos, manutenção automotiva e capital de giro para os profissionais do setor.

O lançamento do programa ocorrerá às 15h30, na Casa de Portugal, localizada na Avenida da Liberdade, no bairro da Liberdade.

A proposta do Move Aplicativos surge em meio ao debate sobre acesso ao crédito e renovação de frota para trabalhadores do transporte individual urbano. Segundo o governo federal, a linha de financiamento busca ampliar as condições de investimento para motoristas de aplicativo e taxistas, categorias diretamente impactadas pelos custos de manutenção e operação dos veículos.

Antes do lançamento do programa, Lula participa pela manhã da abertura do Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic), realizado no Anhembi. Organizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o evento reúne representantes do setor da construção civil e chega a mais de 100 edições.

O Enic 2026 terá início às 9h30 e contará com uma programação voltada ao fortalecimento e à expansão da indústria da construção no país. O encontro será realizado na Avenida Olavo Fontoura, 1209, em Santana, na zona norte da capital paulista.