SP: Haddad lidera com mais de 10 pontos de vantagem sobre Tarcísio, mostra agregador de pesquisa

O candidato ao governo do estado de São Paulo Fernando Haddad (PT) tem 35% do eleitorado, segundo a média dos votos divulgados em pesquisas presenciais

247 - O candidato ao governo do estado de São Paulo Fernando Haddad (PT) tem 35% dos votos, contra 23% de Tarcísio de Freitas (Republicanos), e 16% de Rodrigo Garcia (PSDB). Os percentuais representaram a média das pesquisas presenciais feitas no território paulista. Foi o que mostrou nesta terça-feira (13) o agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados.

No caso do governo estadual, o agregador tem números divulgados pelas seguintes empresas: Datafolha, Ipec, Quaest, Paraná Pesquisas e Badra.

Em nível nacional, a pesquisa Ipec, divulgada nessa segunda-feira (12), apontou vitória do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro turno, com 51% dos votos válidos. Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 35%.

Os votos do ex-presidente Lula em residências em que ao menos um recebe auxílio do governo aumentaram cinco pontos. No segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por mais de 15 pontos percentuais de diferença.

