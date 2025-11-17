Empresário Antônio Luzia Borges morre aos 72 anos

247 - O empresário Antônio Luzia Borges morreu nesta segunda-feira (17), aos 72 anos, após complicações em decorrência de um câncer. O ex-presidente do Sindicato do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Volta Redonda (RJ) era conhecido como Toninho da Bateria.

Fundador da empresa Mundo das Baterias, Luzia Borges foi diretor da Federação do Comércio do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) e vereador do município fluminense. Outro cargo ocupado pelo empresário foi presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Volta Redonda nos anos de 1991 a 1993,

O empresário deixa esposa, três filhos e netos.