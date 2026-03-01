"Enquanto Minas está debaixo d'água, Zema e Nikolas estão sorrindo em palanque", diz Pedro Rousseff

247 - O vereador por Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT) criticou a postura do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e do deputado Nikolas Ferreira durante a grave crise de enchentes que atinge o estado. Rousseff descreveu a situação como um "escárnio" e destacou que, enquanto milhares de mineiros sofrem com a água invadindo casas e ruas, os políticos estariam sorrindo em palanques públicos, pedindo impeachment de ministros e o fechamento do Supremo Tribunal Federal.

"Escárnio! Enquanto Minas Gerais está debaixo d'água, Romeu Zema e Nikolas estão sorrindo no palanque em BH, pedindo impeachment de Ministros e fechamento do STF! Que vergonha!", publicou Pedro Rousseff no X.