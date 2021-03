“Estamos em São Paulo e no Brasil à beira de um colapso", afirma Doria

Com 450 pacientes aguardando por um leito de UTI para Covid-19 na cidade de São Paulo, o governador admitiu o estrangulamento da rede de saúde do estado edit

247 - Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3) no Palácio dos Bandeirantes na qual anunciou a volta do estado de São Paulo à fase vermelha do Plano SP, o governador João Doria (PSDB) admitiu que a rede de saúde paulista, assim como a de todo o Brasil, está "à beira de um colapso".

Com 450 pessoas esperando por uma vaga em UTI de Covid-19 na capital de São Paulo, Doria explicou que a fase vermelha no estado estará em vigor a partir da meia-noite do próximo sábado (6) e que a medida deverá durar duas semanas, a depender da evolução da curva de infecções, óbitos e internações devido ao novo coronavírus. Escolas, no entanto, permanecerão abertas.

Em pronunciamento, o governador não deixou de apontar a culpa de Jair Bolsonaro pelas 257.562 mortes causadas pela pandemia no Brasil. “A culpa é sua, por ser, além de incompetente, negacionista. O senhor é um pária no Brasil e um pária no mundo".

