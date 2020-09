Ex-assessor de Flávio comprou terreno de Jair Bolsonaro em dinheiro vivo

O coronel da reserva Guilherme dos Santos Hudson pagou R$ 38 mil em dinheiro por um terreno em Resende (RJ), em 2008. O militar é apontado pelo MP-RJ como funcionário "fantasma" do antigo gabinete de Flávio Bolsonaro (Republicanos) na Assembleia Legislativa do Rio edit

247 - O coronel da reserva Guilherme dos Santos Hudson pagou R$ 38 mil em dinheiro por um terreno em Resende (RJ), em 2008. O militar é investigado no inquérito das rachadinhas e apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como funcionário "fantasma" do antigo gabinete de Flávio Bolsonaro (Republicanos) na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) - o parlamentar era deputado estadual antes de ser eleito para o Senado em 2018.

A propriedade tem piscina, sauna, bar, salão de festas, campo de futebol, quadras de esportes e spa. Os vendedores do terreno foram o então deputado federal Jair Bolsonaro e Ana Cristina Siqueira Valle, sua segunda ex-mulher. Em valores corrigidos pelo IPCA, os R$ 38 mil representariam R$ 71 mil. A informação foi publicada em reportagem do jornal O Estado de S.Paulo.

Bolsonaro e Ana Cristina adquiriram o imóvel em novembro de 2003, pelo mesmo valor que o venderam após a separação. Não houve reajuste por valorização do terreno ou pela inflação de 28,76%, de acordo com o IPCA - o que equivaleria a pouco mais de R$ 10 mil. O documento não informa se houve sinal antecipado, nota promissória ou dívidas para pagamentos futuros.

As compras de imóveis pela família Bolsonaro causam estranhamento. O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) comprou um apartamento por R$ 150 mil com dinheiro vivo, em 2003, quando tinha apenas 20 anos. Atualmente o valor corresponde a R$ 366 mil, corrigidos pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). O filho de Jair Bolsonaro declarou que o imóvel valia R$ 205 mil, na eleição de 2016.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro pagou R$ 150 mil em espécie durante a aquisição de dois apartamentos comprados na Zona Sul do Rio de Janeiro, entre 2011 e 2016.