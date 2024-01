Ex-assessor de Janones diz que estava bêbado quando falou de supostos repasses

Apoie o 247

247 - Um dos assessores de André Janones (Avante-MG) disse em depoimento à Polícia Federal (PF) que estava bêbado quando, em conversas gravadas com colega, declarou devolver parte do salário ao deputado federal, acusado de praticar "rachadinha" em seu gabinete.

De acordo com informações publicadas no jornal O Estado de S.Paulo, o advogado dos assessores, Flávio Roberto Silva, afirmou que a conversa se tratou de uma "brincadeira de mau gosto" interpretada como indício de crime.

A PF instaurou o inquérito em dezembro de 2023, atendendo a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O deputado e os assessores podem responder pelos crimes de associação criminosa, peculato, concussão e continuidade delitiva.

A corporação pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal. O parlamentar rebateu a PF e disse ter colocado os próprios dados à disposição de investigadores.

