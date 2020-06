Fabrício Queiroz é transferido de helicóptero para o Rio de Janeiro

247 - Após ser preso pela Policia Civil de São Paulo em Atibaia, Fabrício Queiroz foi transferido de helicóptero para o Rio de Janeiro, às 10h desta manhã de quinta-feira (18). A informação é do portal G1. Queiroz estava em um imóvel de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro.

Com o mandado de prisão foi expedido pela Justiça do Rio de Janeiro, Queiroz foi encaminhado, por volta das 9h50, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil para o Aeroporto do Campo de Marte, na Zona Norte da cidade. No Rio, ele deve ir para o presídio de Benfica, acrescenta a reportagem.

