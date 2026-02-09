“Família destruída”, diz amiga após tragédia com bebê de 1 ano

247 - A morte do menino Noah Gabriel da Silva Guimarães durante a própria festa de aniversário de 1 ano deixou a família completamente destruída, afirmou uma amiga dos pais, que preferiu não se identificar. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (9) no Portal G1.

A criança morreu no último sábado (7) após se afogar na piscina de uma chácara alugada em São Carlos (SP). A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita e acidental. A amiga relatou que, além da dor da morte trágica, os pais estão lidando com diversos comentários maldosos nas redes sociais.

"Ao contrário do que andam comentando, os pais são pessoas completamente responsáveis, não tem o que reclamar, sempre cuidam muito bem dos filhos. São pessoas do bem, trabalhadores. Infelizmente foi uma fatalidade que ninguém esperava", afirmou.

"A vida deles acabou agora, porque era o filho mais novo. Querendo ou não a gente estava comemorando uma festa e mais tarde a gente estava chorando com a morte, então pegou todo mundo de surpresa. [Foi um] desespero durante o velório, foi tudo muito triste".