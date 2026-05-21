Fortuna de Deolane entra no foco após prisão por suspeita de lavagem

247 - A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra voltou ao centro das atenções após ser presa nesta quinta-feira (21) por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. De acordo com a Banda B, sua fortuna foi estimada em R$ 2,1 bilhões, com patrimônio que inclui 12 mansões, uma delas em Orlando (EUA), avaliada em cerca de R$ 5 milhões, além de carros de luxo, joias, bolsas de grife e jatinho particular.

A advogada ostenta nas redes sociais uma rotina marcada por bens de alto padrão, viagens e imóveis de luxo. A influenciadora soma mais de 21 milhões de seguidores no Instagram e ganhou projeção nacional após a morte de MC Kevin, com quem foi casada.

O patrimônio atribuído à advogada inclui imóveis, campanhas publicitárias, investimentos financeiros, empresas, veículos de luxo e um jatinho. A estimativa bilionária ganhou repercussão em 2024, quando Deolane já havia sido presa em uma operação que investigava jogos de azar.

A nova prisão ocorreu em meio a uma investigação sobre suposta lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital. A apuração busca esclarecer a origem dos recursos e a relação entre os bens atribuídos à influenciadora e os valores sob suspeita.

De acordo com o portal Metrópoles, citado pela Banda B, Deolane seria dona de 12 mansões. Entre elas aparece uma propriedade em Orlando, nos Estados Unidos, avaliada em aproximadamente R$ 5 milhões.

Esta é a segunda prisão de Deolane. Em 2024, a Polícia Civil de Pernambuco prendeu preventivamente a advogada e sua mãe no âmbito da Operação Integration, que investigava lavagem de dinheiro relacionada a jogos ilegais.

Depois, Deolane recebeu o benefício da prisão domiciliar, mas voltou ao presídio após descumprir medidas cautelares. Na ocasião, ela chegou ao Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, para assinar documentos e recebeu no local a informação sobre a revogação da domiciliar.