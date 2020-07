Freixo: Bolsonaro aprendeu que ema recusou a cloroquina porque ela não é gado

O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) ironizou o fato de Jair Bolsonaro fazer propaganda da cloroquina para o tratamento de pessoas diagnosticadas com o coronavírus edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) ironizou o fato de Jair Bolsonaro fazer propaganda da cloroquina para o tratamento de pessoas diagnosticadas com o coronavírus. "Bolsonaro aprendendo que ema não é gado", postou o parlamentar no Twitter ao compartilhar uma foto em que uma ema dá as costas pra ele.

Na quarta-feira (22), Bolsonaro testou positivo em seu terceiro exame da Covid-19.

No dia 7 de julho, quando anunciou pela primeira vez estar com a doença, ele voltou a fazer lobby para o uso da cloroquina, ao dizer que o medicamento tem por volta de "100% de eficácia".

O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, aproveitou para pedir o afastamento de Bolsonaro.

Bolsonaro aprendendo que ema não é gado. pic.twitter.com/GiVOCXNOGV — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) July 24, 2020

