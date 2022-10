Frota entra na onda e compra modelo de boné 'CPX' usado por Lula no Rio de Janeiro

Deputado aderiu movimento iniciado na internet de comprar boné utillizado por Lula durante evento no Complexo do Alemão edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após o ex-presidente Lula (PT) ter utilizado um modelo de boné escrito 'CPX' durante evento no Complexo do Alemão , no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (12), a internet iniciou um movimento para comprar o mesmo boné utilizado pelo presidenciável petista.

Nesta sexta-feira (14), o deputado Alexandre Frota foi mais um a entrar na onda. Em publicação feita no Twitter, Frota registrou uma selfie utilizando o boné e escreveu: "Vamos, Lula, o meu chegou #CPX."

Vale lembrar que bolsonaristas criaram uma narrativa mentirosa de que a sigla CPX estaria associada a traficantes da facção criminosa Comando Vermelho . Tal narrativa já foi desmentida: a sigla CPX é utilizada no Rio de Janeiro para abreviar a palavra 'Complexo', assim como BXD, por exemplo, é utilizado em referência ao termo 'Baixada'.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.