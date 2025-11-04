Gabriel Azevedo confirma candidatura ao governo de Minas em 2026

247 - O ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte e atual dirigente do MDB na capital mineira, Gabriel Azevedo, anunciou oficialmente que será candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. A confirmação ocorreu na segunda-feira (3), durante entrevista concedida ao jornal O Tempo.

Azevedo, que havia afirmado anteriormente não ter intenção de disputar cargos no próximo pleito, explicou que a decisão representa uma mudança de planos motivada por “necessidade e oportunidade”. Segundo ele, “as pessoas querem uma candidatura equilibrada. Aliás, a palavra chave aqui é essa. Eu sinto verdadeiramente que o equilíbrio nacional precisa de Minas. E eu acredito verdadeiramente que Minas precisa do equilíbrio”, afirmou o político.

Durante a conversa, o pré-candidato reconheceu que sua entrada na disputa é “inesperada”, mas reafirmou o vínculo com a capital mineira e a disposição de voltar a concorrer à prefeitura no futuro. “Duas opções podem acontecer nas eleições de 2026: ou eu vou ser eleito governador de Minas Gerais, e obviamente vou cumprir este mandato até o fim, porque é um compromisso meu. Ou o povo mineiro vai preferir outra candidatura e (neste caso) 2028 é logo ali na frente”, declarou.

Gabriel Azevedo também ressaltou seu apreço pela cidade que governou legislativamente: “Tem uma coisa que não muda: o amor por Belo Horizonte. O governador trabalha em Belo Horizonte e no interior. Só vou aumentar um pouco o coração”, disse.

Críticas a Romeu Zema e ao cenário político

Na entrevista, o ex-presidente da Câmara fez críticas diretas ao governador Romeu Zema (Novo) e ao comportamento das lideranças políticas do estado. Para Azevedo, falta atenção aos problemas reais de Minas Gerais e sobram disputas personalistas e estratégias de autopromoção. “Eu não estou vendo ninguém nessa disputa lembrar o tamanho que Minas Gerais tem. Estou vendo gente que quer ser pré-candidata do Bolsonaro, gente que quer ser pré-candidata do Lula, e estou vendo gente usando as mídias sociais para ganhar clique, mas que vai deixando de lado os problemas sem apontar soluções concretas”, afirmou.

Relembrando a disputa municipal

Ao comentar sua participação nas eleições de 2024, quando ficou em quarto lugar na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, Azevedo lembrou os desafios enfrentados e o crescimento de sua campanha. “Muita gente falava que eu não iria conseguir ser candidato, me filiar a um partido. Depois falaram que eu não iria conseguir o vice e tive ao meu lado Paulo Brant, que está aqui nos estúdios com a gente, pré-candidato a deputado federal pelo MDB. Depois falaram que a gente não ia até o final, que a gente não iria passar de 1%. Terminamos com 10,55%”, destacou.

Corrida pelo governo de Minas

Com o anúncio, Gabriel Azevedo passa a integrar oficialmente a lista de pré-candidatos ao governo de Minas Gerais, ao lado do vice-governador Mateus Simões (PSD), do ex-prefeito Alexandre Kalil (PDT) e do senador Cleitinho (Republicanos).