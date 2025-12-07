Garotinho prevê a prisão de vários deputados da Alerj

247 - O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho afirmou, em publicação nas redes sociais, que prevê a prisão de vários deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) nos próximos dias, no contexto de decisões do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, além dessas prisões, existe a possibilidade de afastamento do governador Cláudio Castro, com desdobramentos diretos na sucessão do governo do estado.

“Tenho sido muito perguntado a respeito de uma possível prisão do governador Cláudio Castro. Vou responder de forma bem clara o que acho que irá acontecer nos próximos dias”, disse Garotinho, que avalia que a prisão do governador não está descartada, mas que o primeiro movimento deve ser o afastamento do cargo.

“Sua prisão não está descartada, mas a princípio, será primeiro afastado do cargo, a decretação da prisão será posteriormente", afirma ele.

O ex-governador também considera inevitável a decretação de novas prisões de parlamentares estaduais. Segundo ele, essas prisões estariam relacionadas a uma nova etapa de investigações.

“O que acho inevitável ao ler a decisão do Ministro Alexandre de Moraes é a decretação de prisão de pelo menos mais 5 deputados estaduais, no âmbito de uma nova operação, já nos próximos dias”, destacou.

Garotinho cita ainda o deputado Bacellar e afirma que, mesmo no caso de uma eventual soltura, ele voltaria a ser preso em outra operação. “Se Bacellar for solto, será preso por outra operação que o ministro solicitou informações, a mesma dos outros deputados.”

De acordo com a análise do ex-governador, esse cenário levaria a uma nova eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

“Haverá então necessidade de uma nova eleição para a presidência da Assembléia. Haverá disputa entre pelo menos 2 candidatos, o atual vice presidente e o atual secretário geral”, disse.

Garotinho explica ainda que o novo presidente da Alerj deixaria de ser interino e passaria a ocupar automaticamente a linha sucessória do governo estadual.

“Eleito presidente, e não interino, o deputado passa a ser o sucessor de Castro, e assumirá automaticamente o governo na hora do afastamento de CASTRO”, escreveu.

O ex-governador conclui ressaltando que suas projeções ainda não levam em conta análises de novos materiais de investigação, o que pode aumentar significativamente o número de parlamentares atingidos.

“Essa informação não leva em conta a análise do telefone de Bacellar, aí o número de deputados presos posteriormente, além dos 5 da primeira leva, vai aumentar consideravelmente”, enfatiza.