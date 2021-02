Gilmar manda soltar empresário acusado de ser operador de Crivella

Investigadores apontaram o empresário Rafael Alves como operador de um esquema de corrupção conhecido como "QG da Propina" na gestão do atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes substituiu a prisão preventiva do empresário Rafael Alves em domiciliar, com o uso de tornozeleiro eletrônica. A informação foi publicada pela coluna de Bela Megale, no jornal O Globo.

Investigadores apontaram o empresário como operador de um esquema de corrupção na Prefeitura do Rio conhecido como "QG da Propina". Havia liberação de dinheiro público para empresas privadas mediante o pagamento de propinas.

O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) virou réu no dia 3 de fevereiro deste ano.

