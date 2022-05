Glauber Braga: Augusto Heleno precisa ir à Câmara explicar "conteúdo nebuloso" de encontro com representante da CIA

"Estamos preparando convocação de Augusto Heleno para a Comissão de Relações Exteriores", afirmou o deputado do PSOL-RJ edit

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) afirmou nessa quinta-feira (5) que está preparando a convocação do ministro doa Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, à Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, para dar mais informações sobre o encontro de membro do governo Jair Bolsonaro com o diretor-geral da Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), Williams Burns.

"Estamos preparando convocação de Augusto Heleno para a comissão de relações exteriores. O conteúdo nebuloso dessa reunião precisa vir a tona. O governo brasileiro diz ter tratado de 'promoção à democracia'. Em se tratando dos envolvidos sabemos bem o que isso significa", escreveu o parlamentar no Twitter.

Durante o encontro, em julho do ano passado, o Burns pediu para que Bolsonaro pare de questionar a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro.

O GSI confirmou que teve reuniões com representantes do governo norte-americano, mas negou ter recebido recados da CIA.

A notícia sobre o encontro gerou reações nas redes sociais. O coronel da reserva Marcelo Pimentel, por exemplo, disse que o aviso da CIA ao governo sobre eleições foi "plantação" para beneficiar militares. De acordo com o militar, o objetivo do recado da agência é "preparar a cena do 'teatro de operações' para os generais 'protagonistas'".

