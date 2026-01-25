Glauber Braga critica escolta a Nikolas Ferreira e compara situação a episódio que antecedeu sua suspensão

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSol-RJ) criticou nas redes sociais, neste domingo (25), o tratamento dado ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante uma mobilização em Brasília. A declaração foi feita em uma postagem no Instagram, publicada no perfil oficial do parlamentar, glauberbraga_oficial, e repercutiu nas redes sociais e na imprensa.

Glauber relata ter recebido uma imagem em que Nikolas Ferreira aparece sendo carregado por um policial legislativo para realizar um discurso durante o ato. Segundo o deputado do PSOL, a cena se soma à informação divulgada pela imprensa de que o presidente da Câmara dos Deputados teria determinado o reforço da escolta ao parlamentar mineiro durante a chamada “marcha”.

O deputado compara a medida com a forma como foi tratado recentemente dentro da Câmara dos Deputados, às vésperas de sua suspensão.

“Leio agora na imprensa que o presidente da Câmara aumentou a escolta do deputado durante a ‘marcha’. Tratamento igualzinho ao que recebi na Câmara na véspera de eu ser suspenso”, ironizou.

Glauber classifica como diferenciação de tratamento entre parlamentares, especialmente em contextos de tensão política e mobilizações públicas.



