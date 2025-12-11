Governo amplia radioterapia no SUS e anuncia novos investimentos em Minas

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta quinta-feira (11), em Itabira (MG), da cerimônia que marca a entrega de cinco novos centros de radioterapia em diferentes regiões do país. A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas e é voltada à ampliação do tratamento oncológico no Sistema Único de Saúde (SUS).

Os equipamentos começam a funcionar simultaneamente em Itabira (MG), Goiânia (GO), São Luís (MA), Marília (SP) e Colatina (ES). A unidade mineira será instalada no Hospital Nossa Senhora das Dores.

Os novos aceleradores lineares — essenciais no tratamento de pacientes com câncer — receberam investimento superior a R$ 67,5 milhões. Com eles, todos os estados passam a contar com centros de radioterapia no SUS. Cada equipamento tem capacidade para atender até 600 novos pacientes por ano, reduzindo deslocamentos longos que, até então, chegavam a uma média nacional de 145 km para que o atendimento estivesse disponível.

Além do hospital de Itabira, foram contemplados o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia; o Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho, em São Luís; a Santa Casa de Misericórdia de Marília; e o Hospital Maternidade São José, em Colatina. As entregas ocorrem na mesma semana em que o governo inaugurou o primeiro centro de radioterapia do Amapá, reforçando o Plano de Expansão da Radioterapia no SUS (PERSUS).

O PERSUS, alinhado ao programa Agora Tem Especialistas, prevê reduzir vazios assistenciais e acelerar o início do tratamento no SUS. Até o final de 2026, a previsão é entregar 121 novos aceleradores lineares, com impacto estimado para mais de 84,7 mil pacientes. Atualmente, o SUS opera 369 aceleradores, que realizaram 180,6 mil procedimentos em 2024 — aumento de 16% em relação a 2022.

Paralelamente às inaugurações, o governo anuncia, em Belo Horizonte, mais de R$ 100,2 milhões do Novo PAC Saúde destinados à ampliação da rede de saúde mineira. O recurso financiará a construção de duas policlínicas em Ipatinga e Divinópolis, um investimento de R$ 60 milhões que deverá atender mais de 400 mil moradores das regiões beneficiadas.

Também serão assinadas as portarias que autorizam obras de três Centros Especializados em Reabilitação (CERs) em Betim, Juiz de Fora e Muriaé, totalizando R$ 28 milhões. Mais de 1 milhão de pessoas serão beneficiadas com serviços voltados ao cuidado integral e à promoção de acessibilidade, alinhados à Política Nacional da Pessoa com Deficiência.

A atenção primária também será reforçada em Minas Gerais com a entrega de 32 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), adquiridas com investimento federal de R$ 12,16 milhões. A ação integra o programa Brasil Sorridente e busca reduzir a dificuldade de acesso a cuidados bucais, além de evitar diagnósticos tardios. Os veículos atenderão populações de 32 municípios, incluindo Frei Gaspar, Jaíba, Varzelândia, Tabuleiro, Jaboticatubas, Sabinópolis, Porteirinha, Divino, Canápolis e Itambacuri, entre outros.

O conjunto de iniciativas reafirma a estratégia federal de ampliar a rede de alta e média complexidade, aproximando tratamentos especializados da população e fortalecendo o SUS em diversas frentes.