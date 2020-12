Governo de Minas nega acordo para adquirir CoronaVac e internautas detonam Zema

247 - Internautas de Minas Gerais estão revoltados com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por não haver um acordo em andamento entre o Estado e o governo de São Paulo, de João Doria (PSDB), pela CoronaVac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela China em parceria com o Instituto Butantan.

Doria anunciou nesta segunda-feira (7) um plano de vacinação para a população e informou que disponibilizará 4 milhões de doses da vacina a outros estados.

Segundo reportagem do Estado de Minas , a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que não há, no momento, negociação com o estado vizinho sobre o assunto. A Secretaria destacou que qualquer definição acerca da estratégia de vacinação em Minas Gerais funcionará em consonância com o Plano de Contingência para Vacinação Contra a COVID-19, elaborado pela SES-MG, e ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT) , já afirmou que tem reunião marcada com autoridades do governo paulista para tratar do assunto. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM) , anunciou acordo para levar vacinas à capital de Curitiba. E Eduardo Paes (DEM), prefeito eleito do Rio de Janeiro, também sinalizou no mesmo sentido.

Nas redes sociais, moradores de Minas Gerais cobram Zema e elogiam o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. Confira algumas repercussões:

Inacreditável! Zema está tentando boicotar a possibilidade de vacinação em MG. Sua preocupação é com o Bolsonaro e não com os mineiros. Deveria estar buscando acordo com o Instituto Butantã ou alguma solução rápida para a vacina, mas prefere fazer política contra nossas vidas. December 8, 2020

Gente. O caso de Minas Gerais tem que ser LEMBRETE pra esfregar na cara da população brasileira quando forem votar em Partido Novo na próxima eleição. Zema RUIM DE SERVIÇO. Não move um dedo, nada. — PMOz (@ozinho) December 7, 2020

o zema tá negociando com um laboratório dos estados unidos cujos testes estão NA FASE 1



kalil vai ser eleito com 90% https://t.co/9j23WuTPDf — lucas🌹 (@brizollucas) December 7, 2020

As prioridades de Zema X as de Kalil



O liberal enche o cu de populismo bolsonarista se afundando junto em porcentagem de aprovação, já Kalil nada de braçada com o mínimo de sensatez para uma pandemia... pic.twitter.com/lTxxcxxomN — Hud 🏳️‍🌈 (@hudsonbonatto) December 8, 2020

O conhecimento liberta. Saiba mais