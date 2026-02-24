Governo federal reconhece calamidade pública em Juiz de Fora e Ubá e acelera ajuda humanitária

247 - O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora (MG) nas primeiras horas desta terça-feira (24), permitindo o início imediato das ações de socorro e assistência humanitária no município. A medida abre caminho para apoio emergencial, liberação de recursos e mobilização de equipes especializadas para atender a população atingida.

A decisão será formalizada em edição extra do Diário Oficial da União ainda nesta terça-feira, garantindo respaldo legal às operações de resposta ao desastre.

Desde a noite de segunda-feira (23), o MIDR mantém regime de prontidão para acompanhar a situação em Minas Gerais. Pela manhã, a Defesa Civil Nacional enviou oito técnicos do Grupo de Apoio a Desastres (GADE) para reforçar as ações em campo. A equipe atua na coordenação da assistência humanitária, no restabelecimento de serviços essenciais e nas medidas iniciais de reconstrução das áreas afetadas.

O secretário Nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, também se desloca para o estado ao longo do dia para acompanhar de perto os trabalhos.

De acordo com o ministério, a Defesa Civil Nacional está em contato permanente com a Defesa Civil de Minas Gerais desde a noite anterior, prestando apoio às ocorrências registradas em Juiz de Fora e Ubá. Caso seja necessário, outros especialistas do GADE poderão ser enviados para ampliar o suporte técnico.

Neste momento, a prioridade do governo federal é o atendimento emergencial às pessoas atingidas. Paralelamente, a Defesa Civil orienta os municípios impactados sobre os procedimentos para reconhecimento federal da situação de emergência e organização das ações de resposta ao desastre.

O governo estadual informou que acionou o sistema “Defesa Civil Alerta” e outros mecanismos de comunicação de emergência para reduzir riscos e manter a população informada sobre a evolução da situação nas cidades afetadas.