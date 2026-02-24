Lula determina mobilização federal em socorro às vítimas das chuvas em Minas Gerais

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou a mobilização imediata do governo federal para apoiar as cidades da Zona da Mata mineira atingidas por fortes chuvas, que já deixaram 22 mortos em Juiz de Fora e Ubá. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (24), após o agravamento da situação provocada por enchentes, deslizamentos e desabamentos na região.

Em publicação feita durante escala de viagem em Abu Dhabi, Lula informou que tomou conhecimento da gravidade do cenário e acionou órgãos federais para atuar no socorro às vítimas. “Durante escala de viagem em Abu Dhabi, tomei conhecimento da situação das famílias da Zona da Mata Mineira após as fortes chuvas das últimas horas. E determinei pronta mobilização do Governo do Brasil para auxiliar a população da região”, declarou.

De acordo com o presidente, uma equipe de coordenação da Força Nacional do SUS já está a caminho da região. Ele também destacou que a Defesa Civil Nacional enviou profissionais à Zona da Mata e atua em regime de alerta máximo, mantendo contato permanente com a Defesa Civil de Minas Gerais.

Lula anunciou ainda o reconhecimento federal do estado de calamidade pública em Juiz de Fora. “Já reconhecemos o estado de calamidade em Juiz de Fora – que será publicado em Diário Oficial ainda hoje. Nas próximas horas – e dias – seguiremos de prontidão para agir com a velocidade e a força que o momento exige”, afirmou.

Ao detalhar as prioridades da atuação federal, o presidente ressaltou: “Nosso foco é garantir a assistência humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos, o auxílio às pessoas desabrigadas e o suporte à reconstrução”.

O chefe do Executivo também relatou que entrou em contato com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT). “Ainda durante a escala de viagem, liguei para a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, prestando minha solidariedade e oferecendo o apoio federal”, disse.

Por fim, Lula manifestou pesar pelas perdas registradas na tragédia. “Quero enviar meus profundos sentimentos às famílias que perderam seus lares e, o que é pior, os seus entes queridos. E me solidarizar com as autoridades e forças de segurança mineiras que estão trabalhando no resgate e no atendimento imediato à população prejudicada pela chuva".

As chuvas intensas atingiram principalmente Juiz de Fora, onde bairros como Parque Burnier e Cerâmica registraram desabamentos e soterramentos, além de Ubá, onde o transbordamento do Ribeirão Ubá provocou alagamentos extensos. Equipes de resgate seguem mobilizadas na busca por desaparecidos e no atendimento às famílias afetadas.