Lula discute parceria estratégica com presidente dos Emirados Árabes

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira (24), em Abu Dhabi, com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, o Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, para uma reunião de trabalho voltada ao fortalecimento das relações bilaterais. O encontro integrou a agenda oficial da visita de trabalho do chefe de Estado brasileiro ao país do Golfo.

As conversas tiveram como foco o aprofundamento da parceria estratégica entre Brasil e Emirados Árabes Unidos, com ênfase na ampliação da cooperação econômica e política.

Durante a reunião, os dois mandatários analisaram especialmente as oportunidades nas áreas de comércio e investimentos. Também reafirmaram o interesse em acelerar a conclusão das negociações do Acordo MERCOSUL–EAU, que prevê a criação de uma Parceria Econômica Abrangente entre o bloco sul-americano e o país árabe.

O presidente Lula destacou ainda a relevância da participação dos Emirados Árabes Unidos no Fundo Florestas Tropicais para Sempre, iniciativa lançada por ocasião da COP-30 com o objetivo de fortalecer mecanismos de financiamento voltados à preservação ambiental. Na ocasião, convidou o líder emiradense a realizar uma visita oficial ao Brasil ainda este ano.

De acordo com a nota, o Xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan ressaltou que a relação estratégica entre Brasil e Emirados Árabes Unidos, construída ao longo de mais de cinco décadas, segue em expansão. Ele enfatizou o amplo campo de cooperação que ambos os países pretendem desenvolver, alinhado a prioridades comuns e metas de longo prazo.

Os dois líderes também discutiram temas da conjuntura regional e internacional considerados de interesse mútuo. Conforme o comunicado, houve troca de avaliações sobre iniciativas conjuntas destinadas a promover a paz e a estabilidade no Oriente Médio e em outras regiões do mundo.