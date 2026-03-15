Haddad deve anunciar pré-candidatura ao governo de São Paulo ao lado de Lula
Ministro da Fazenda pode formalizar entrada na disputa estadual durante agenda de Lula em São Paulo na 17ª Caravana Federativa
247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve oficializar nos próximos dias sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. A expectativa é que o anúncio seja feito em um evento público ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante agenda oficial na capital paulista.
Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, a formalização da candidatura pode ocorrer ainda nesta semana, quando Lula participará da 17ª Caravana Federativa, programada para quinta-feira (19). O encontro reunirá prefeitos e representantes de administrações municipais de todo o estado de São Paulo.
Evento em São Paulo pode marcar transição política
A Caravana Federativa é organizada pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, atualmente comandada pela ministra Gleisi Hoffmann, e tem como objetivo ampliar o diálogo entre o governo federal e os gestores municipais.
O evento deve contar com a presença de diversos prefeitos e autoridades locais. Nos bastidores, aliados avaliam que o encontro oferece um ambiente político favorável para o anúncio da pré-candidatura de Haddad ao governo paulista.
A ocasião também pode simbolizar a saída do ministro do comando do Ministério da Fazenda, caso a candidatura seja confirmada nos próximos dias.
Anúncio pode ocorrer de forma informal
No entorno político de Haddad, a possibilidade mais comentada é que o anúncio ocorra de forma informal, possivelmente em um “quebra-queixo” — termo usado para descrever entrevistas coletivas improvisadas após eventos, quando jornalistas cercam a autoridade para perguntas rápidas.
Apesar de lideranças do Partido dos Trabalhadores já tratarem a candidatura como certa, Haddad ainda não detalhou publicamente os próximos passos de sua participação na disputa eleitoral.
Na semana passada, o ministro confirmou que participará da eleição, mas evitou antecipar informações adicionais. Até o momento, a única confirmação oficial foi a de que deixará o cargo no Ministério da Fazenda.
Encontro político na véspera
Antes da agenda oficial da Caravana Federativa, Haddad e o presidente Lula também foram convidados para participar do aniversário da ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy, previsto para a noite anterior ao evento.
A presença de ambos na celebração ainda não foi confirmada. Nos bastidores da política paulista, o encontro também é visto como um possível momento de articulação entre lideranças ligadas ao campo progressista.