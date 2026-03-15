Haddad deve anunciar pré-candidatura ao governo de São Paulo ao lado de Lula

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve oficializar nos próximos dias sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. A expectativa é que o anúncio seja feito em um evento público ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante agenda oficial na capital paulista.

Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, a formalização da candidatura pode ocorrer ainda nesta semana, quando Lula participará da 17ª Caravana Federativa, programada para quinta-feira (19). O encontro reunirá prefeitos e representantes de administrações municipais de todo o estado de São Paulo.

Evento em São Paulo pode marcar transição política

A Caravana Federativa é organizada pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, atualmente comandada pela ministra Gleisi Hoffmann, e tem como objetivo ampliar o diálogo entre o governo federal e os gestores municipais.

O evento deve contar com a presença de diversos prefeitos e autoridades locais. Nos bastidores, aliados avaliam que o encontro oferece um ambiente político favorável para o anúncio da pré-candidatura de Haddad ao governo paulista.

A ocasião também pode simbolizar a saída do ministro do comando do Ministério da Fazenda, caso a candidatura seja confirmada nos próximos dias.

Anúncio pode ocorrer de forma informal

No entorno político de Haddad, a possibilidade mais comentada é que o anúncio ocorra de forma informal, possivelmente em um “quebra-queixo” — termo usado para descrever entrevistas coletivas improvisadas após eventos, quando jornalistas cercam a autoridade para perguntas rápidas.

Apesar de lideranças do Partido dos Trabalhadores já tratarem a candidatura como certa, Haddad ainda não detalhou publicamente os próximos passos de sua participação na disputa eleitoral.

Na semana passada, o ministro confirmou que participará da eleição, mas evitou antecipar informações adicionais. Até o momento, a única confirmação oficial foi a de que deixará o cargo no Ministério da Fazenda.

Encontro político na véspera

Antes da agenda oficial da Caravana Federativa, Haddad e o presidente Lula também foram convidados para participar do aniversário da ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy, previsto para a noite anterior ao evento.

A presença de ambos na celebração ainda não foi confirmada. Nos bastidores da política paulista, o encontro também é visto como um possível momento de articulação entre lideranças ligadas ao campo progressista.