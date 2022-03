"Haddad é o único que pode derrotar o tucanato", diz presidente do PSOL após desistência de Boulos

Apoie o 247

247 - Após o líder do MTST Guilherme Boulos (PSOL) anunciar sua desistência da corrida eleitoral pelo governo de São Paulo, o presidente da sigla, Juliano Medeiros, apontou pelo Twitter nesta segunda-feira (21) que o partido deve apoiar o pré-candidato Fernando Haddad (PT).

Medeiros disse considerar que Haddad é o único capaz de derrotar a hegemonia do PSDB em São Paulo, mas advertiu que a decisão de quem apoiar cabe ao coletivo do PSOL. "Como candidato a deputado federal, Boulos poderá ajudar a consolidar uma bancada ainda mais expressiva da esquerda e do PSOL na Câmara dos Deputados. Para o governo de SP, considero que Fernando Haddad é o único que pode unir as esquerdas e finalmente derrotar o tucanato".

'Esse debate será feito nas instâncias do PSOL em São Paulo. Obviamente defenderei a posição que for definida pela maioria com disciplina e compromisso militante. Mas como eleitor e filiado do partido no estado, manifesto a posição que penso ser a mais correta no momento", completou.

Se o apoio do PSOL a Haddad se confirmar, o petista, que já lidera as pesquisas, deve se consolidar ainda mais na dianteira. Já o pré-candidato Márcio França (PSB) pode ficar sozinho na disputa.

