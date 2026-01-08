Heloísa de Carvalho, filha do guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho, é encontrada morta em casa no interior de SP

247 - Heloísa de Carvalho Martin, filha do astrólogo e guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho, morreu na quarta-feira, (7), aos 57 anos. Ela foi encontrada sem vida dentro da própria residência, no município de Atibaia, no interior de São Paulo. A confirmação da morte foi feita por seu irmão, Davi de Carvalho, por meio de uma publicação nas redes sociais.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a ocorrência foi registrada no plantão da Delegacia de Atibaia e que, “em razão da natureza do caso, os detalhes serão preservados”. De acordo com a SSP-SP, o registro foi feito de forma regular e segue sob responsabilidade da Polícia Civil. Até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre as circunstâncias da morte.

Manifestação do irmão nas redes sociais

Ao comunicar o falecimento, Davi de Carvalho pediu respeito e orações à irmã. “Meu povo, minha irmã, Heloisa, faleceu. Pode parecer meio contraditório, considerando todas as desavenças que haviam entre ela, os irmãos e os pais, mas eu gostaria de pedir a vocês que, quem puder, faça uma oração por sua alma”, escreveu.

Em outra publicação, ele afirmou que não pretende tratar do assunto publicamente. “A situação toda é muito triste e vocês não me verão tratar disso em público. Mas, independente de qualquer coisa, é uma alma que precisa de oração”, declarou.

Relação rompida com Olavo de Carvalho

Heloísa mantinha uma relação rompida com o pai, Olavo de Carvalho, morto em 2022. Ele foi um dos principais ideólogos do bolsonarismo e apoiador declarado de Jair Bolsonaro (PL). Publicamente, ela se posicionava de forma crítica ao pai e afirmava ser “esquerdista”, “lulista”, ligada ao Psol e uma “combatente do bolsolavismo”. Durante a pandemia de covid-19, Heloísa rebateu diversas declarações de Olavo de Carvalho, que adotava postura negacionista em relação à doença e às vacinas.

Declarações após a morte do pai

No dia do falecimento de Olavo de Carvalho, que vivia nos Estados Unidos e se autodeclarava filósofo, Heloísa fez declarações públicas com críticas ao pai. “Que Deus perdoe ele de todas as maldades que cometeu”, afirmou. Na mesma ocasião, disse que pretendia doar a herança para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT_, então candidato à Presidência da República.

Atuação política e filiação partidária

Bacharel em direito, Heloísa chegou a ser filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT). Em 2022, anunciou sua desfiliação após relatar um episódio de agressão envolvendo uma militante do partido em Atibaia, ocorrido após um desentendimento durante uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo.

“Estou comunicando a minha saída/desfiliação do PT, ser agredida fisicamente pela secretária de comunicação do PT Atibaia (Adriana Carvalho) foi o fim, não aceito isso”, declarou na ocasião. A jornalista Adriana Carvalho negou as acusações.

Mesmo após o desligamento do partido, Heloísa continuou se manifestando publicamente em defesa de pautas associadas à esquerda e mantendo críticas a figuras ligadas ao bolsonarismo. Ela deixa um filho.