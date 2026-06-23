Homem armado faz 13 pessoas reféns em ônibus no município de Ribeirão Preto

247 - Um homem armado manteve 13 pessoas reféns dentro de um ônibus que transportava pacientes para atendimento médico em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (23). Durante a ocorrência, o suspeito disparou contra policiais militares e atingiu o para-brisa do veículo, mas ninguém ficou ferido. As informações foram publicadas nesta terça-feira (23) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O ônibus havia saído de Santa Rita do Passa Quatro e levava pacientes ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto quando a situação mobilizou forças de segurança na região. A ação ocorreu nas proximidades do viaduto da avenida Costábile Romano.

Polícia cerca ônibus e negocia rendição

A ocorrência gerou um cerco policial para conter o suspeito e garantir a segurança dos passageiros. Durante a intervenção, o homem efetuou ao menos um disparo na direção dos agentes, atingindo o para-brisa dianteiro do ônibus. Apesar da tensão, nenhum dos reféns, policiais ou motoristas sofreu ferimentos.

A Polícia Militar conduziu a negociação e conseguiu encerrar a ocorrência sem vítimas. Após a rendição, os agentes prenderam o suspeito em flagrante e apreenderam o revólver utilizado na ação.

Pacientes seguiam para atendimento médico

O veículo transportava moradores de Santa Rita do Passa Quatro que viajavam para consultas e procedimentos médicos em Ribeirão Preto. O grupo seguia para o Hospital das Clínicas, um dos principais centros de atendimento da região.

A rápida atuação policial evitou que o episódio terminasse em tragédia, mesmo após os disparos realizados pelo suspeito durante a abordagem.

Caso segue sob investigação

Depois do encerramento da ocorrência, as autoridades encaminharam o homem para a Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias do sequestro e a motivação da ação.

O revólver utilizado pelo suspeito permaneceu apreendido e deverá passar por perícia. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações adicionais sobre a identidade do homem nem sobre os motivos que o levaram a fazer os passageiros reféns.